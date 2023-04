নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 এপ্ৰিল : দেওবাৰে শ্ৰীনগৰৰ লেহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জোজিলাত সংঘটিত হয় এক অঘটন ৷ হঠাৎ সংঘটিত হিমবাহৰ ফলত বৰফত পোত যায় তিনিখন ট্ৰাক (Three trucks were trapped in a massive avalanche in Sonmarg) ৷ অৱশ্যে বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, এই হিমবাহৰ ফলত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই ৷

কিন্তু এই হিমবাহৰ ফলত কেবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যান-বাহন চলাচলতো ব্যাহত হৈ পৰে ৷ উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জম্বু-কাশ্মীৰৰ 4 খন জিলাত হিমস্খলনৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল ৷ এই 4 খন জিলাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল সোণমাৰ্গৰ জোজিলা (Kashmir districts on alert) ৷ দেওবাৰে জোজিলাত হোৱা হিমস্খলনে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক ৷

