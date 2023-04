শিৱসাগৰ, 13 এপ্ৰিল: বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি (Extra Marital Affair case in Sivasagar) ৷ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৰুকাৰ আনন্দ উছাহৰ মাজতে শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ চৌহদত উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে এদল মহিলাই ৷ বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ বাবে বিজয় ভৰালী নামৰ এজন যুৱক হত্যাৰ বলি হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Lover died cause of Extra Marital Affair)।

অভিযোগ অনুসৰি হাঁহচৰা চাংমাই গাঁৱৰ বিজয় ভৰালীৰে এগৰাকী দুই সন্তানৰ মাতৃৰ লগত অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । ইয়াৰ পিচতে দুমাহৰ পূৰ্বে বিজয় ভৰালীয়ে প্ৰেমিকা বিবাহিতা বোৱাৰীগৰাকীৰ লগত চেন্নাইলৈ বুলি গৈছিল (Man body recovered) ৷ ইয়াৰ পিচতেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা ৰে’ল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হয় বিজয়ৰ ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ ।

বিজয় ভৰালীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিচতে স্থানীয় লোকৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Married girlfriend accused of killing boyfriend)। ইফালে ইয়াৰ পিচৰ পৰা বিজয়ৰ লগত যোৱা মহিলাগৰাকীও সন্ধানহীন হৈ আছিল ৷

অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পলাই ফুৰা মহিলাগৰাকী শিৱসাগৰ সদৰ থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিচতে তেওঁৰ শাস্তিৰ দাবীত গাঁৱৰ মহিলাসকল থানাত উপস্থিত হয়গৈ ৷ অচিৰেই বিজয়ৰ হত্যাৰ তদন্ত কৰি মহিলাগৰাকীক শাস্তি বিহিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে এৰি দিলেও গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ৷