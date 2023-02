Published on: 1 hours ago

গোৱালপাৰা, 20 ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰা জিলাতো অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৷ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । গোৱালপাৰাত পুনৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোক । নিহত লোকজনৰ নাম চুদিন বানাই (Wild elephant attack in Goalpara) ৷

উল্লেখ্য যে, গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰনৈ থানাৰ অন্তৰ্গত তিনকোনিয়া নেপালপাৰাত এটা বনৰীয়া হাতীয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত সন্ধিয়াৰ পৰা উপদ্ৰৱ চলাই আছিল । জানিব পৰা মতে, অকলশৰীয়া বনৰীয়া হাতীটোৱে খাদ্যৰ সন্ধানত চুদিন বানাই নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পিচফালে কলগছ খাই তহিলং কৰি আছিল । সেয়েহে গৃহস্থ চুদিন বানাইয়ে কলগছ কেইজোপা হাতীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতত এডাল বাঁহ লৈ বনৰীয়া হাতীটোক খেদিবলৈ গৈছিল (Elephant attack kills man in Goalpara) ৷

কিন্তু বনৰীয়া হাতীটোক খেদিবলৈ যাওঁতেই হাতীটোৱে সুৰেৰে মেৰিয়াই ধৰি গচকি দিয়াত থিতাতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ (Man killed in wild elephant attack in Goalpara)। স্থানীয় ৰাইজে বনবিভাগক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ ৫৫ বছৰীয়া চুদিন বানাইৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানেও অকলশৰীয়া বনৰীয়া হাতীটোৱে তিনকোণীয়া নেপালপাৰাত অব্যাহত ৰাখিছে উপদ্ৰৱ । ইফালে বনবিভাগৰ লোকেও বনৰীয়া হাতীটোক জংঘললৈ পঠাবলৈ অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ চেষ্টা (Man elephant conflict in Assam) ।

উল্লেখ্যে যে, অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant Conflict in Assam)। খাদ্যৰ সন্ধানত বিভিন্ন সময়ত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে ক’ৰবাত যদি মাটিৰ ঘৰ ভাঙিছে ক’ৰবাত আকৌ পকী ঘৰো ভাঙিছে ৷ ক’ৰবাত আকৌ খাই তহিলং কৰিছে খেতি-পথাৰকে আদি কৰি বাৰীৰ ফচল ৷ সমান্তৰালভাৱে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত বহু লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে কেইবাজনো (Wild Elephant Attack In Assam) ৷

