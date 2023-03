Published on: 2 hours ago

নগাঁও, ৭ মাৰ্চ: হোলী উৎসৱৰ মাজতেই নগাঁৱত সংঘটিত হ'ল এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Nagaon)। পথ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হয় ৰে'লৱে বিভাগৰ ত্ৰৈলোক্য নাথ বৰদলৈ নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী । নগাঁৱৰ ম'হখুলিত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হয় ৰে'লৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰীগৰাকী (Accident at Mohkhuli of Nagaon)। এখন এল্ট' আৰু টাটা ডি আইৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই পথ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় লোকে ত্ৰৈলোক্য নাথ বৰদলৈক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ লগতে খবৰ দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকক । দুর্ঘটনাটোত আহত ৰে'লৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ত্ৰৈলোক্য নাথ বৰদলৈৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নিশাই গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Railway employee death in accident at Nagaon)। কিন্তু গুৱাহাটীলৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়াৰ পথতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোকগৰাকী ৰূপহীহাট ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ কৰ্মচাৰী আছিল । নগাঁৱৰ পৰা ৰূপহীলৈ নিশা নিজ কৰ্তব্য পালনৰ বাবে গৈ থকাৰ সময়তে সংঘটিত এই শোকাৱহ দূৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে (Ruphihat Railway Station)।

