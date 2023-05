মাজুলী, ২৯ মে': গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত ছাত্ৰকেইজনৰ মাজত আছিল মাজুলীৰ ৰাজকিৰণ ভূঞা (Majuli Boy dies in Guwahati road accident) ৷ ৰাজকিৰণৰ ঘৰ সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ কমলাবাৰীত । কমলাবাৰীৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা আৰু ৰিংকুমণি ভূঞাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল ৰাজকিৰণ ভূঞা ৷ নিশা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাচতেই পৰিয়ালৰ লোকক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় (AEC Students Killed in Road Mishap in Jalukbari) ৷

ৰাজকিৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই সমগ্ৰ ঘৰখনত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই খবৰ পোৱাৰ পাচতেই ৰাজকিৰণৰ ঘৰত বিভিন্নজনে ভিৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে । কিন্তু ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু মানি ল’ব পৰা নাই কোনেও । ইফালে পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাচতেই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় । স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে, অতি আমায়িক আছিল নিহত ছাত্রজন (Road accident at Guwahati)।

মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত দেওবাৰে নিশা এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ৭ জন ছাত্ৰ । এই ঘটনাত আন পাঁচজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ স্কৰপিঅ' বাহনত যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখনে খুন্দা মাৰিছিল ডিভাইদাৰত । পৰৱৰ্তী সময়ত ডিভাইদাৰৰ পৰা নিলগত ৰৈ থকা আন এখন বাহনত আহি দ্বিতীয়টো খুন্দা মাৰে স্কৰপিঅ'খনে ।

