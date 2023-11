বিহপুৰীয়া, 18 নৱেম্বৰ : লখিমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰাৰ‌ আহমেদপুৰত অঘটন ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাগত বঙালমৰাৰ‌ আহমেদপুৰত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ এখন বাইক আৰু টেম্পুৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বাইক আৰোহীগৰাকী ৷ জানিব পৰা মতে, বাইক আৰোহীগৰাকীৰ নাম ছয়দুৰ ৰহমান ।

এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাচতে স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত আহত বাইক আৰোহীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাইকখনৰ নম্বৰ AS 07 S 3379 আৰু টেম্পুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 22 C 7402 । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

শেহতীয়াকৈ বুধবাৰৰ দিনটোত বঙালমৰাতে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছিল এজন বাইক আৰোহীৰ ।

