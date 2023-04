কৰিমগঞ্জ,৪ এপ্ৰিল: বিশ্বাসঘাতক বিধায়কক শাস্তি প্ৰদানক লৈ প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছত মতানৈক্য । এটা পক্ষই বহিষ্কাৰ বিচাৰে, আনটো পক্ষই যথাৰ্থ অৱস্থা বিচাৰে (CMs spy in congress MLA Nandita Das) । এনে পৰিস্থিতিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত চলি থকা বিসম্বাদক লৈ মুখ খুলিলে বিধায়ক কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থই (Kamalakshya over punishment for treacherous MLA) ।

বিধায়ক পুৰকায়স্থই সাংবাদিকৰ আগত কয় যে গাড্ডাৰ কোন সেয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব । এই বিষয়ে তদন্ত হওক, কিন্তু কাৰোবাৰ কথাত শাস্তি কমাই দিয়াটো উচিত নহয় (Boko MLA Nandita Das controversy ) ।

সাংবাদিকসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থই কয়, "মোক সকলো প্ৰশ্ন নকৰিবা । ৰাজ্য কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক সুধিব । মই দলৰ বিধায়ক । বিশ্বাসঘাতকৰ প্ৰশ্নত যদি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মোক জেৰা কৰিব বিচাৰে তেন্তে মই সহায় কৰিম"। পিছে এগৰাকী জেষ্ঠ নেতা হিচাপে কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থৰ মন্তব্য কিমান যুক্তিসংগত ?

