গুৱাহাটী,১০ নৱেম্বৰ: বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক পুনৰ এবাৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৷ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মিলনক Self Help Group ৰ সভা আখ্যা দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ শুকুৰবাৰে বজালীত এখন কেবিনেট উপ-সমিতিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয় যে এনে Self Help গোটৰ সভা বজালী বিজেপিৰ জৰিয়তে বজালীত হৈয়েই থাকে । বিৰোধীয়ে গুৱাহাটীত পাতিছে মাত্ৰ, পাৰ্থক্য সিমানেই ।

লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শংকৰ সংঘৰ মঞ্চত বদৰুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতি সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত হাইদৰ হুছেইনক আমন্ত্ৰণ জনালে কোনো আপত্তি নাথাকিলেহেঁতেন বুলি উল্লেখ কৰি শংকৰ সংঘৰ সভাত আজমল গ'লে বহুতৰ আপত্তি থকাটো স্বাভাৱিক বুলি কয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই । ইপিনে বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই কয় যে সনাতনী হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত অসন্মান কৰা কাকোৱেই ৰেহাই দিয়া নহ'ব ।

