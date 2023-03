মৰাণ, 23 মাৰ্চ: বন ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বন বিভাগ সময়ে সময়ে কঠোৰ হৈ আহিছে যদিও, বন বিভাগৰ নাকৰ তলতেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অবাধে চলিছে বন ধ্বংস ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন অঞ্চলতো চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ (Forest Department Assam) ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত অবৈধ কাঠ ফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ অভিযান (Illegal Saw Mill in Moran) ৷ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ ঠেঙাল গাঁও আৰু ঘুগুলনি বৰবামত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই দুটাকৈ অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ কৰে (Illegal Saw Mill Seized in Moran) ৷ অৱশ্যে এই অভিযানত কোনো লোককে আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল অভিযানকাৰী দলটো।

খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি খোৱাং অঞ্চলত চলি থকা এনেধৰণৰ বহু কেইটা অবৈধ কাঠফলা মিল পৰ্যায় ক্ৰমে জব্দ কৰা হ'ব ।

