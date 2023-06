জনীয়া, 9 জুন : বন বিভাগৰ চকুত ধূলি মাৰি ৰূপাকুছি চাউলখোৱা নদীৰ বুকুত চলাইছে অবৈধ বালি খনন ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি জনীয়াৰ ৰূপাকুছি চাউলখোৱা নদীৰ বুকুত আব্দুল গফুৰ ,আবুল কালাম আৰু আলমৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবধৈ বালি খনন কাৰ্য (Illegal sand mining in Jania) ৷ যদিহে নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন চলি থাকে তেন্তে ৰূপাকুছি কান্দাপাৰ সংযোগী পকী দলঙৰ লগতে কান্দাপাৰা গাঁৱলৈ গৰাখহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি সদৰি কৰে ৰাইজে (Village in danger)৷ ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, শ শ বিঘা কৃষি ভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ৷ তথাপিও কাণসাৰ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ (Public Protest in Barpeta)৷ ইফালে শীঘ্ৰে যদিহে অবৈধ বালি খনন কাৰ্য বন্ধ নকৰে তেতিয়া হ’লে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাইজে (Public Protest in Jania) ৷

