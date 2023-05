টীয়ক, ১৪ মে': টীয়কত মীন আইন উলংঘন (Violation of Fisheries Act in Teok)। কণীযুক্ত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা থকা স্বত্বেও টীয়কৰ মেলেংছিগাত অবাধে জাল পাতি মাছ ধৰা অব্যাহত ৰাখিছে একাংশ মাচুৱৈয়ে । ইপিনে,চকু মুদা কুলিৰ ভূমিকা লৈছে মীন বিভাগে । বৃহৎ বৃহৎ জাল পাতি অব্যাহত ৰাখিছে কণীযুক্ত মাছ ধৰা কাৰ্য (Ban on fishing with eggs in Assam)।

উল্লেখযোগ্য যে মাছৰ কণী পৰাৰ এই সময়চোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নদ-নদী ,বিল আদিত এক এপ্ৰিলৰ পৰা ত্ৰিশ জুন পৰ্যন্ত মৎস্য চিকাৰ ৰাজ্যৰ মীন বিভাগে বন্ধ ঘোষণা কৰে । এই সময়ছোৱাত কোনো মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায়িক ভিত্তিক মৎস্য চিকাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বিভাগে প্ৰতিবছৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । বিশেষকৈ মাছৰ প্ৰজনন তথা মাছৰ পোৱালী বৃদ্ধিৰ বাবে বিভাগে এই ব্যৱস্থা লয় যদিও টীয়কৰ মেলেংচিগাত বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনাক অৱমাননা কৰি এইদৰে অবৈধভাৱে মৎস্য চিকাৰ কৰি আছে (Illegal fishing at Teok)।

এনে কাৰ্যক লৈ এতিয়া নৈপৰীয়া তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী একাংশ ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । অনতি পলমে এই অবৈধ মৎস্য চিকাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে । ইপিনে, মৎস্য চিকাৰৰ সৈতে জড়িত একাংশ ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ মাছ ধৰা হোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:Assam Meghalaya Border Conflict: অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিকলৈ ডিফুত সৰ্বদলীয় বৈঠক