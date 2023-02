Published on: Feb 4, 2023, 6:32 PM IST | Updated on: 2 hours ago

নলবাৰী, ৪ ফেব্ৰুৱাৰী : নলবাৰী জিলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে (Huge amount of arms Recovered in Nalbari)। জিলাখনৰ চেংনৈৰ জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে এই মাৰণাস্ত্ৰখিনি । চেংনৈৰ জংঘলৰ পৰা গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰখিনি । নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চেংনৈত আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত বাহিনীৰ (CRPF) যুটীয়া অভিযানত জব্দ এই বৃহৎ পৰিমানৰ মৰণাস্ত্ৰখিনি (Arms Recovered at Cheng River in Nalbari)। গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ইয়াৰ ভিতৰতে কেইবাজাঁই সক্ৰিয় গুলীসহ এয়াৰ পিষ্টল দুটা , এ কে মেগজিন ৩ টা , পিষ্টল মেগজিন ৪ টা , 9 MM পিষ্টল ৬ টা, 7.62 পিষ্টল ১০ টা , .22 পিষ্টল ১২ টা , ডিট'নেটৰ ৫ টা, দেশীয়ভাবে নিৰ্মিত বন্দুক ৪ টা, ৬০০ গ্ৰাম বিষ্ফোৰকসহ বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী ।

নলবাৰীৰ সদৰ থানাৰ (Nalbari Sadar Thana) অন্তৰ্গত চেংনৈ গাৱঁত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । নলবাৰী আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত চেংনৈ গাৱঁৰ এখন হাবিৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হয় এই মাৰনাস্ত্ৰসমূহ । মাৰণস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰৰ পিছতে নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিঙে কয় যে উদ্ধাৰ হোৱা মাৰাণাস্ত্ৰখিনি কোনোবাই জংঘলত পুতি লুকুৱাই ৰাখিছিল (Nalbari Superintendent of Police Sudhakar Singh)।

উদ্ধাৰ হোৱা মাৰণাস্ত্ৰসমূহৰ সকলোখিনিয়েই পুৰণি । তাৰ ভিতৰতে দুটাকৈ ৰাইফল আৰু কেইবাজাই গুলী এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে বুলি কয় আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিঙে । উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও কাৰো ওপৰত সন্দেহ ব্যক্ত কৰা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিঙে । এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্য়াহত থকা বুলি কয় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: Crackdown Against Child Marriage: বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানক সাম্প্ৰদায়িক ৰং দিয়াৰ চেষ্টা আছাদউদ্দিন ওৱেছিৰ