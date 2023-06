কলিয়াবৰ,৩১ মে': কলিয়াবৰৰ ৰাঙলুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Horrific road accident in Kaliabar) । ট্ৰাক আৰু টাটা অ'ল্টো বাহনৰ মাজত মুখামুখী সংৰ্ঘষত নিহত এজন । গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা AS03AE4110 নম্বৰৰ টাটা অ'ল্টো বাহনখনে AP05TG232389 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰে ।

যাৰ ফলত অ'ল্টো বাহনখনত অহা ৰাজীৱ বৰা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী গুৰুত্বভাবে আহত হোৱাৰ লগতে ঋত্বিক বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তিজন সামান্য পৰিমাণে আহত হয় । দুয়োকে ততাতৈয়াকে কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও ৰাজীৱ বৰাক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে । দুয়োৰে ঘৰ যোৰহাটৰ ২ নং সোণাৰি গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে (One death in road accident in kaliabar) ।

