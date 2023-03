যোৰহাট,৭ মাৰ্চ: আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা (Doul Mahostsav in Assam) । এই উপলক্ষে ৰাজ্য়ৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে যোৰহাট নগৰতো উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰিছে । ৰঙৰ উৎসৱ উপলক্ষে যোৰহাটত উলিওৱা হয় এক শোভাযাত্ৰা (Procession at Jorhat on occasion of Holi)। জাতি ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ শুভকামনা জনায় । আজি পুৱাৰে পৰাই নগৰখনৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰীত যুৱক-যুৱতী, বৃদ্ধ-বনিতা, জীয়ৰী-বোৱাৰী ওলাই আহি ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰত সেৱা জনায় । ভগৱানৰ ওচৰত আশীস বিচৰাৰ পিচতেই ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি ফাকুৱাৰ শুভকামনা জনায় ।

আনহাতে, ৰঙৰ উৎসৱ উপলক্ষে যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰী কমপ্লেক্সৰ পৰা নগৰখনৰ মাজেদি এক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় (Holi Festival in Jorhat)। চহৰখনৰ মাজেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি এই শোভাযাত্ৰা ঠাকুৰবাৰী মন্দিৰ চৌহদত সমাপ্ত হয় (Thakurbari Temple in Jorhat)। এই শোভাযাত্ৰাত হোলী গীত আৰু ভজন সুৰত মুগ্ধ হৈ সকলোৱে নাচি বাগি আনন্দ কৰে ।

উল্লেখ্য় যে, হোলী উপলক্ষে যাতে সুৰাপায়ীয়ে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলে । ইপিনে, অহা ৮ মাৰ্চত দৌল যাত্ৰা উপলক্ষে এক নিৰ্দেশনা যোগে জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই যোৰহাটত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:Doul Mahostsav in Barpeta:বৰপেটা সত্ৰত ডেকা সত্ৰীয়াই ফাকু ছটিয়াই গোসাঁইক জনালে সেৱা