গুৱাহাটী,৩১ মাৰ্চ : আই আই টি-গুৱাহাটী টেকনিছৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটী হাফ মাৰাথন(Silver Jubilee of IIT Guwahati Techniche) । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৯ এপ্ৰিলত আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ(Guwahati Half Marathon on April 9) । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে টেকনিছৰ বিষয়ববীয়াই ।

"ৰান ফ’ৰ জিৰ’ হাংগাৰ"(Run for Zero Hunger) আৰু "ৰেইজ এৱেৰনেছ ফ’ৰ জিৰ’ হাংগাৰ"(Rise Awareness for Zero Hunger) শীৰ্ষৰে এইবাৰ এই হাফ মাৰাথানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা ৫:১৫ বজাত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা হাফ মাৰাথন আৰম্ভ হ'ব(Guwahati Half Marathon) । দুটা শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই হাফ মাৰাথন । প্ৰথমটো শ্ৰেণীৰ দৌৰ-২১ কিলোমিটাৰ আৰু দ্বিতীয়টো শ্ৰেণীৰ দৌৰ-৬ কিলোমিটাৰ ।

৫০০০ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা হাফ মাৰাথনত । এই হাফ মাৰাথনত দুই লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে উদ্যোক্তাসকলে । গুৱাহাটী হাফ মাৰাথনৰ পিছত টিম টেকনিছে এক পুষ্টি অভিযান চলাব য’ত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন দৌৰবিদৰ বিপৰীতে এজনকৈ আৰ্তব্যক্তিক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ’ব ।

