বৰপেটাৰোড,২১ মে': চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ ফোঁপোলাস্বৰূপ উদঙাই বৰপেটাৰোডত ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ । আধাৰশিলা স্থাপনৰ ৫ টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল বৰপেটাৰোডৰ উৰণীয়া সেঁতুৰ (Barpeta Road flyover not completed in 5 years) । এই ক্ষোভতে বৰপেটাৰোডৰ সচেতন ৰাইজে কেক কাটি সাব্যস্ত কৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ (Half-built flyover anniversary observed in Barpetaroad) ।

পাঠশালাৰ অনুপম শৰ্মা মালিকাধীন অনুপম কনষ্ট্ৰাকচনে বৰপেটাৰোডৰ উৰনীয়া সেঁতু নিৰ্মাণৰ কাম শামুকীয়া গতিৰে কৰি থকাৰ বাবে ৰে'ল লাইনৰ দুয়ো পাৰে বসবাস কৰা ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে(Protest against Govt) । বাৰিষাৰ আগে আগে উৰনীয়া সেঁতুৰ নিৰ্মাণ সম্পূর্ণ নহ'লে এইবাৰো যে ৰাইজে আৰু অধিক জ্বলাকলা খাব লাগিব সেয়া নিশ্চিত । সেয়ে শীঘ্ৰে উৰণীয়া সেঁতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে সচেতন ৰাইজে ।

