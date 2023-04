বিশেষ অনুষ্ঠান জ্ঞান সূত্ৰলৈ আপোনাক স্বাগতম ৷ ৰাশি অনুসৰি সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব ? ইয়াৰ লগতে জানক সপ্তাহটোৰ শুভ দিন, শুভ ৰং, অমংগল দূৰ কৰাৰ উপায় তথা প্ৰতিকাৰ (Know Your Week with ETV Bharat Astrology) ৷ বিশেষ অনুষ্ঠান জ্ঞান সূত্ৰৰ জৰিয়তে আপোনাক এই সকলোবোৰ জনাব দেশৰ জনপ্ৰিয় জ্যোতিষী আৰু বাস্তু শাস্ত্ৰবিদ পি খুৰানাই (Astrologer P Khurana) ৷ প্ৰতিটো ৰাশিৰ আগন্তুক সপ্তাহটো সন্দৰ্ভত জ্যোতিষী খুৰানাই আগবঢ়াইছে এই ৰাশিফল (Know your weekly horoscope) ৷ কোনটো ৰাশিৰ বাবে কি কি শুভ কি কি অশুভ ? কোনটো ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বাবে কি আছে সপ্তাহটোৰ ৰাশিফলত ? মেষ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ সকলোবোৰ সামৰি জ্ঞানসূত্ৰ ৷