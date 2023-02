Published on: 2 hours ago

বিশেষ অনুষ্ঠান জ্ঞান সূত্ৰলৈ আপোনাক স্বাগতম ৷ ৰাশি অনুসৰি সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব ? ইয়াৰ লগতে জানক সপ্তাহটোৰ শুভ দিন, শুভ ৰং, উপায় তথা প্ৰতিকাৰ (Know Your Week with ETV Bharat Astrology) ৷ বিশেষ অনুষ্ঠান জ্ঞান সূত্ৰৰ জৰিয়তে আপোনাক এই সকলোবোৰ জনাব দেশৰ জনপ্ৰিয় জ্যোতিষী আৰু বাস্তু শাস্ত্ৰবিদ পি খুৰানাই (Astrologer P Khurana)..