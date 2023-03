গুৱাহাটী, ১৯ মাৰ্চ: উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ বাকৰিত । সন্ধ্যা হ'লেই ঢোল-পেঁপাৰ শব্দত কঁপি উঠে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱ । পেছাত সাংবাদিক হ'লেও বিহুবলীয়া এদল সাংবাদিকে কৰিছে বিহুৰ আখৰা । মন উলাহে নধৰা । কিয়নো সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱে । গৌৰৱোজ্জল ৫০ টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে (Guwahati Press Club to celebrate Golden Jubilee) ।

ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ গৌৰৱোজ্জ্বল সোণালী জয়ন্তীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অহা ২০ মাৰ্চত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ’ব (Golden Jubilee of Guwahati Press Club) ৷ সেই অনুষ্ঠানত অসমীয়াৰ আপোন বিহুটি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সাংবাদিকসকলৰ দ্বাৰা ৷ তাৰেই আখৰাত কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো বিলীন হৈ পৰিছে সাংবাদিকসকল (Bihu will be performed by journalists) ।

উল্লেখ্য যে, পুৱা প্ৰেছ ক্লাৱৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হ’বলগীয়া অনুষ্ঠানটোৰ উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হ’ব বিয়লি চাৰি বজাত ৷ ৰাজ্যৰ ৫০ গৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰু প্ৰবীণ সাংবাদিকে ৫০ গছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ’ব ৷ প্ৰবীণ সাংবাদিকসকলক প্ৰেছ ক্লাৱৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সম্বৰ্ধনাও জ্ঞাপন কৰা হ’ব ৷ উদ্বোধনী সভাত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা , ৰাজ্যিক তথ্য আয়ুক্ত ড৹ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ আৰু বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত ৰাহুল আমিন ৷

সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষ্যে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱে ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী প্ৰবীণ সাংবাদিক প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা, ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বেজবৰুৱা, অনিল বৰুৱা আৰু কনকসেন ডেকালৈ আগবঢ়াব জীৱনজোৰা সাধনা সন্মান ৷ একেটা অনুষ্ঠানতে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ ‘স্বৰ্ণিল’ উন্মোচন কৰা হ’ব ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ বাবে আৱণ্টন দিয়া ভূমিত প্ৰেছ ক্লাৱৰ স্থায়ী গৃহৰ শিলান্যাসো সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷ লগতে মুকলি কৰা হ’ব সাংবাদিকৰ সন্তানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিশেষ আঁচনি 'গিফট এ চাইল্ড এডুকেশ্যন' ৷

সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাত বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামীয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব ৷ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গ, খগেন গগৈ, বিদ্যাসাগৰ, প্ৰিয়ংকা ভৰালী, দীপলিনা ডেকা, ৰূপম ভূঞা, পদ্মনাভ, শংকুৰাজ, নাহিদ আফ্ৰিনে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীত কৰ্মৰত সাংবাদিকসকলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ৷ সোণালী জয়ন্তীৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সকলো সাংবাদিক আৰু সংবাদ কৰ্মীৰ লগতে শুভাকাংক্ষীৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱ পৰিয়ালে ।

