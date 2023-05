Published: May 18, 2023, 6:06 PM

কোকৰাঝাৰ ১৮ মে': কোকৰাঝাৰৰ ডিমলগাঁৱত কোচ-ৰাজবংশী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চিলাৰায় ভৱনৰ বৃহস্পতিবাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় (Foundation stone of Chilarai Bhavan) ৷ মাংগলিক কাৰ্য আৰু ভূমি পূজনৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (Chilarai Bhavan in Kokrajhar) ৷ কোচ-ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ আবণ্টিত পুঁজিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চিলাৰায় ভৱনৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কোচ- ৰাজবংশী কল্যাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ, বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে, কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত দাস,কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু বিভিন্ন কোচৰাজবংশী দল-সংগঠন আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্ববৰ্গ (Funded by Koch Rajbongshi Development Council) ৷

ইপিনে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কয় যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ১২খন আসনেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব (BJP state president on Lok Sabha election)৷ তেওঁ কয় যে বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব ৷ বিপিএফৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক কুচকাৱাজ সন্দৰ্ভত কয় যে বিপিএফ দলেও মিত্ৰজোঁটকে ভোট দিব ৷ বিজেপি দলত কোনো বিসম্বাদ নাই বুলিও কয় ভবেশ কলিতাই (BJP state president comment on BPF) ৷ ইপিনে, এছ আই জোনমনণি ৰাভাৰ মৃত্যু সংক্ৰান্ততো ভৱেশ কলিতাই চি আই ডিৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য আগবঢায় ৷

