ধেমাজি, ৩ জুন: ৰাজ্যৰ বজাৰত ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিচতে তৎপৰ হৈছে মীন পালন বিভাগ (Formalin rich fish in Assam market) ৷ চালানী মাছত বৰবিহ সদৃশ ফৰ্মেলিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিচতে এতিয়া জিলাই জিলাই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ শনিবাৰে ধেমাজি জিলা মীন পালন বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে ধেমাজি নগৰ নলনিপাম দৈনিক বজাৰত ছয়বিধ মাছৰ নমূনা সংগ্ৰহ কৰে (Collection of fish samples in Dhemaji) ৷

ৰৌ,বাহু,চন্দা,পাভ,কছ মাছৰ নমুনা পৃথকে পৃথকে সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি নথকা বুলি নিশ্চিত কৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া যোগেন দাসে কয় যে এতিয়াৰে পৰা ধেমাজিৰ প্ৰতিখন বজাৰত চালানী মাছৰ ফৰ্মেলিনৰ পৰীক্ষা নিয়মীয়াকৈ কৰা হ'ব ৷ যদি ক'ৰবাত ইয়াৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে তেন্তে বিভাগে যাবতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব (formalin test in fish at Dhemaji) ৷ আজিৰ এই অভিযানত ধেমাজি স্বাস্থ্য বিষয়া যোগেন দাসৰ উপৰি জিলা মীন বিষয়া লক্ষীনাথ লাগাছু ,মীন উন্নয়ন বিষয়া দীপাংকৰ শইকীয়া আৰু ধেমাজি জিলা খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

