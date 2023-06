নগাঁও, ৬মে: লাওখোৱা,বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ একাধিক বিলত অব্যাহত চোৰাং মাছমৰীয়াৰ দৌৰাত্ম্য (Smuggling of fish in Laokhowa Sanctuary)। সোমবাৰে নিশাও লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ বিলত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । নিশা অভয়াৰণ্যখনৰ বিলত মাছ মাৰি থকা অৱস্থাতে লাওখোৱা বন বিভাগৰ এটা দলে চোৰাং মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই (Forest Guard fire on fishermen in Laokhowa)। এই অভিযানৰ সময়তে সংঘটিত হয় অঘটন ।

বন বিভাগৰ দলৰ অভিযানৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা চলাই চোৰাং মাছমৰীয়াই । লগে লগে গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ দলটোৱে । বন বিভাগৰ দলটোৰ গুলীত আহত হয় জুৰীয়াৰ ধিং বড়ি চাপৰিৰ ছামছুল হক নামৰ মাছমৰীয়াটো । নিশাই আহত মাছমৰীয়া ছামছুল হকক নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

