Published on: 4 hours ago

মাজুলী, ২০ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: বিগত প্ৰায় কেইবাটাও দিন ধৰি গঁড়ৰ আতংকত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে মাজুলীবাসীয়ে(Rhino scare continues in Majuli) । পূব মাজুলীৰ ভিন্ন স্থানত অৱস্থান কৰি শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এটা গঁড়ে(Free roaming of Rhino at Majuli) । কোনো কোনো সময়ত মানুহলৈও চোঁচা লৈছিল গঁড়টোৱে । শনিবাৰৰ পৰা বন বিভাগৰ লোকেও গঁড়টোক খেদি পঠিয়াবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।

এইকেইদিন মাজুলীবাসীৰ বাবে সন্ত্ৰাসৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে গঁড়টো(Rhino terror in Majuli) । দেওবাৰৰ দিনাও বিভিন্ন স্থানত দেখা গৈছিল ৰাইজৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা গঁড়টো । দেওবাৰে গঁড়টোৱে যোগি গাঁৱত অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হয় । মাজুলীবাসীক আতংকিত কৰি ৰখা গঁড়টোক দেওবাৰে বন বিভাগৰ দলে জনাঞ্চলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বন বিভাগে যোগী গাঁৱৰ লগতে ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল সমূহৰ গাঁওবুঢ়া আৰু গাঁৱৰ VDP সদস্যসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।

বন বিভাগে লগতে গাঁৱৰ সাধাৰণ লোকসকলক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ বাবে গাঁওবুঢ়া তথা VDP সদস্যসকলক আহ্বান জনায় । কোনো লোকে যাতে সন্ধ্যা হোৱাৰ পাছত ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাই আৰু যিমান পাৰি সোনকালে সকলোয়েই যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি যায় তাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজক আহ্বান জনাই বন বিভাগৰ লোকসকলে(Forest department issues alert for rhino menace) ।

বন বিভাগৰ লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ফটকা ফুটাই গঁড়টো খেদাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছে । গতিকে ফটকাৰ শব্দ শুনি গঁডটোৱে কোন ফালে গতি কৰে তাৰ কোনো ঠিক নাই । সেয়েহে সন্ধিয়া নামি অহাৰ পূৰ্বেই যেন সকলো ঘৰলৈ উভতি আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে তাৰ বাবে আহ্বান জনাই গাঁওবাসীক ।

লগতে পঢ়ক: Brutal murder in Guwahati: গুৱাহাটীত শ্ৰদ্ধাকাণ্ড; স্বামী-শাহুৱেকক টুকুৰা-টুকুৰকৈ কাটি ৰাখিলে ফ্ৰীজত