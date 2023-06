কৰিমগঞ্জ, 8 জুন: কাটিগড়াত চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভৱনত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ লামাৰগ্ৰাম অঞ্চলৰ জগদীশপুৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভৱনত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ সকলো আচবাব জ্বলি ছাই হৈ পৰে ৷ লগতে কিতাপ, বহী, স্কুলৰ সাজ-পোছাক আৰু ট্ৰাংকত ৰখা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বহু প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ জ্বলি ছাই হৈ পৰে অগ্নিকাণ্ডত (Fire Breaks Out In Govt School at Katigorah) ৷

জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বিদ্যালয়খনত জুই জ্বলি উঠা দেখা পাই কাষৰ ঘৰৰ এগৰাকী মহিলাই চিঞৰি উঠে ৷ এই খবৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে লাভ কৰি ততাতৈয়াকৈ কাটিগড়াৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক অৱগত কৰে (Fire Breaks Out In Govt School) ৷

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে (Fire Breaks Out In Govt School in Cachar) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত কাটিগড়া থানাৰ আৰক্ষীও উপস্থিত হয় ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় (Fire Incident in School) ৷

