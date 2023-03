নলবাৰী, 30 মাৰ্চ: নলবাৰী চহৰৰ চ’কবজাৰ পেট্ৰ’ল পাম্পত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Fire Break Out) ৷ তেল ডিপোটোৰ ভিতৰত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত এখন মালবাহী ভানত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire Break Out In Nalbari)। অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত নিমিষতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে চহৰখনত ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী চহৰৰ হাজো-নলবাৰী পথৰ চ’কবজাৰৰ তেল ডিপোটোত মিঠাতেল ভৰ্তি মালবাহী বাহন এখনে পাৰ্কিং কৰি থোৱা অৱস্থাত হঠাতে জ্বলি উঠে গাড়ীখনৰ আগফালটো (Fire Break Out at Petrol Pump) । গাড়ীখনৰ আগফালটোত জুই লগাৰ লগে লগে তেল ডিপোৰ কৰ্মচাৰী আৰু ৰাইজে ডিপোটোত থকা জুই নিৰ্বাপন সজুলিৰ সহায়ত কিছু জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ।

তাৰ পিচতে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণ জুই নিৰ্বাপিত কৰে ৷ সম্প্ৰতি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বাহনখনত কেনেদৰে জুইৰ সুত্ৰপাত হ’ল তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

