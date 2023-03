মৰাণ, ২৫ মাৰ্চ: ৰাজ্যৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে (Industry and Commerce Department) । ঘৰতেই যাতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সৱল কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগে বহু কেইখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ন কৰিছে (Industry Department has implements many schemes) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙতো উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । এনে পদক্ষেপৰ ফলত স্বাৱলম্বীতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে টিংখাঙৰ একাংশ মহিলা ।

বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আৰু উন্নত মানৰ ম'মবাতি প্ৰস্তুতেৰে যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইসকল মহিলাই (Training of candle making in Tingkhong) । উল্লেখযোগ্য যে টিংখাঙৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তথা এনএছআইচি লিমিটেড, গুৱাহাটী আৰু অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলৰ মাজত ম'মবাতি আৰু খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুতৰ এমহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ ব‌্যৱস্থা কৰা হৈছিল (NSIC Limited Guwahati) ।

এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা ৪০ গৰাকী মহিলা প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰীমেলা শুকুৰবাৰে টিংখাং ৰাজগড়ৰ জিলা পৰিষদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় (Exhibitions and Sale Fairs in Rajgarh)। মহিলা সকলৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ মান যথেষ্ট উন্নত মানৰ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এখন উচিত বজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ।

লগতে পঢ়ক:Bhabesh kalita Bihu: ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বিহুৰ পূৰ্বেই ৰঙিয়াত জুৰিলে বিহু গীত