Published on: Feb 7, 2023, 10:37 PM IST | Updated on: 7 hours ago

তিনিচুকীয়া,৭ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যজুৰি চলি আছে অসম আৰক্ষীৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যবিৰোধী অভিযান । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ-গাঞ্জা । কিন্তু, অসমৰ গাঁৱে-ভুঁইয়ে এতিয়াও ৰঘুমলা শিপাৰ দৰে চানি ধৰি আছে অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিয়ে । সময়ে সময়ে অবৈধ সুৰাবিৰোধী অভিযান চলে যদিও বেচিভাগ সময়তে আৰক্ষীক মেনেজ কৰি অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলাই ৰখাৰ অভিযোগো পুৰনা ।

ৰাজ্যৰ অন্যতম বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমানেও চলি আছে বহু অবৈধ সুৰাৰ বেহা(Illegal Liquor in Tinsukia) । অৱশ্যে আবকাৰী বিভাগেও অবৈধ সুৰাৰ বেহা বন্ধ কৰাৰ বাবে লৈছে যথোচিত ব্যৱস্থা । তিনিচুকীয়া বজাৰত উপলদ্ধ সন্দেহজনক লালিগুড়ক কেন্দ্ৰ কৰি জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গঢ় লৈ উঠিছে চুলাইৰ ভাটি । আবকাৰী বিভাগে সঘনাই চুলাইৰ ভাটিসমূহ উচ্ছেদ কৰে যদিও দুদিন পাছতে পুনৰ আৰম্ভ কৰে চুলাইৰ ভাটিসমূহ ৷

অনুৰূপভাৱে মঙলবাৰে পুনৰ তিনিচুকীয়া সদৰৰ আবকাৰী পৰিদৰ্শক জয়ন্ত ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত যোৱা আবকাৰী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, সশস্ত্ৰ আৰক্ষী আৰু তিনিচুকীয়া সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ মহিলা আৰক্ষীৰ এটি দলে বাৰেকুৰিৰ লেছেংকা, বৰগাঁও, দীঘলসাঁকো গাঁও আৰু গুইজানৰ নতুনগাঁৱত মুঠ ১০ টা স্থানত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়(Excise Department destroyed huge amaount of illegal liquor in Tinsukia) । অভিযানত নষ্ট কৰে বুজন পৰিমাণৰ চুলাই মদ আৰু চুলাই প্ৰস্তুত কৰা গেলাপাছ(Illegal liquor destroyed in Tinsukia) ।

আবকাৰী বিভাগৰ দলটোৱে চলোৱা উক্ত অভিযানকালত প্ৰায় ৫০ লিটাৰ চুলাই মদ আৰু প্ৰায় ৫৭০০ লিটাৰ চুলাই প্ৰস্তুত কৰা গেলাপাছৰ লগতে সুৰা প্ৰস্তুতত ব্যৱহৃত ভালেসংখ্যক সা-সৰঞ্জাম নষ্ট কৰা হয় বুলি বিভাগটোৰ বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে জনাই যে পৰৱৰ্তী সময়তো এনে অভিযান জিলাখনত অব্যাহত থাকিব ।

