মাজুলী, 23 মাৰ্চ: একবিংশ শতিকাৰ জলন্ত সমস্যাৰ অন্যতম হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন । সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট কাৰকৰ প্ৰভাৱত অভাৱনীয় হাৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে । এনে এক স্পৰ্শকাতৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে বিশ্বজোৰা প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে অসম চৰকাৰেও বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে । অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সমস্যাক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ।

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ আস্থানত আৰম্ভ হোৱা LiFE(পৰিৱেশৰ বাবে জীৱনশৈলী) অভিযানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা "এটা সপ্তাহ পৰিৱেশৰ বাবে" শীৰ্ষক সপ্তাহযোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে (environment education programme in Majuli) । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসমত Life অভিযানৰ প্ৰভাৱশালী শুভ আৰম্ভণি নিশ্চিত কৰা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কিশোৰ-কিশোৰী আৰু জনসাধাণৰ সহযোগত অসমৰ গাঁৱে-ভূঞে চহৰে-নগৰে LiFE অভিযানৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা (A week for LiFE Campaign) । পানী সংৰক্ষণৰ বাবে অভিযান, শক্তি সংৰক্ষণৰ বাবে অভিযান, এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ প্ৰচলন হ্ৰাস কৰা আদিক লৈ সজাগতা সৃষ্টিকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এই অভিযানে ।

