লখিমপুৰ, ১০ জুন: লখিমপুৰত অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পুনৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্রব (Elephant terror in Lakhimpur)। নিশা ভাঙিলে গঞাৰ ঘৰ । অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চলত অৰুণাচলীয়ে আগ্ৰাসন কৰা,অসমীয়া লোকক মাৰধৰ হত্যা কৰা আদি ঘটনা প্ৰবাহৰ সমানে নিশা বন্য হস্তীয়েও চলাইছে তাণ্ডব । দুদিন মানৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰী এলেকাত নিশা এটা বন্য হস্তীৰ জাকে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰীৰ ক্ষতিসাধন কৰে (Elephant destroyed house at Phulbari in Lakhimpur)।

যোৱা নিশা মাধৱপুৰত হাতীৰ উপদ্রবত ৰাইজে নিশা উজাগৰে কটাব লগা হৈছে । নিশা গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীয়ে পদম বাহাদুৰ ৰায় নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ভাঙে । কোনোমতে দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে বৃদ্ধ দম্পতীয়ে । উল্লেখ্য যে এলেকাটোত প্ৰায় ২০০ মিটাৰ ব্যৱধানত আছে দুটাকৈ বন শিবিৰ । তথাপি বন্যহস্তীৰ এনে উপদ্রব ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ । নিতৌ ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছে হাতীৰ জাকে ।

