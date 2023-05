Updated: May 17, 2023, 9:53 PM | Published: May 17, 2023, 8:41 PM

তিনিচুকীয়া,১৭ মে’: শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা মাধ্যম বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়াত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডা° ৰণোজ পেগুয়ে (Education Minister Ranoj Pegu on media controversy) । এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইংৰাজী শিকাবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অথবা অভিভাৱকৰ পৰা কোনো অভিযোগ পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে (English compulsory in Assamese medium schools) । আমি ইংৰাজীৰ মাজতে পৰিভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লাহে লাহে আমি পৰিভাষাসমূহ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম বলি উল্লেখ কৰে পেগুৱে ৷

গতিকে বিশেষ অসুবিধা হ’ব বুলি ভবা নাই ৷ ইংৰাজী বিদ্যালয় বিলাকতো অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে মে’ মাহৰ শেষৰফালে মেট্টিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে (HSLC exam results to be declared soon) ।

