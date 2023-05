ডিব্ৰুগড়,১৩ মে': ডিব্ৰুগড়ত ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে চলিল বন বিভাগৰ অভিযান । জিলা বন প্ৰাধিকৰণ বিষয়া আৰু সহকাৰী বন সংৰক্ষকৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে আবেলি বন বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ খামটিঘাটত জব্দ কৰে শতাধিক ডাম্পাৰ(Hundreds of Dumper Seized at Dibrugarh) । বৃহৎ কৰ ফাঁ‌কিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খামটিঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি এচাম দুষ্টচক্ৰই অবৈধভাৱে বালি খনন কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল(Dumper seized at Khamtighat in Dibrugarh) ।

বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে বালি পলস খননৰ অবৈধ বেহা চলি থকাৰ পিছতো ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছিল(Illegal sand silt mining in Dibrugarh) । ডাম্পাৰ জব্দ কৰা খবৰ লাভ কৰি সাংবাদিকৰ এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ বন বিষয়াৰ পৰা ভাষ্য বিচাৰিছিল যদিও বন বিভাগৰ লোকে বিষয়টোৰ পৰা এৰাই চলাৰ লগতে কেমেৰা দেখি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ।

নিৰ্দিষ্ট টিপিৰ পৰিমাণতকৈ অধিক টিপিত বালি সৰবৰাহৰ অভিযোগৰ লগতে টি পি নথকাকৈয়ে বহু সময়ত অবৈধভাবে নদীৰ বুকু খান্দি উদং কৰিছিল এচাম দুষ্টচক্ৰই । বন বিভাগৰ ওচৰত স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছিল যদিও বনবিভাগৰ একাংশ লোক জড়িত থাকিয়েই সংঘটিত কৰি আহিছিল এই অবৈধ বালিৰ ব্যৱসায় ।

লগতে পঢ়ক: High Court notice to state govt: ভৰলুৰ প্ৰদূষণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী