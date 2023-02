Published on: Feb 9, 2023, 8:05 PM IST | Updated on: 6 hours ago

বৰপেটা ৯ ফেব্ৰুৱাৰী: বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অভিযান চলাই এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Drug Smuggler arrested with drug at Barpeta) ৷ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো গৰৈমাৰীৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ বিশ্বাস বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে । ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৮২ টা ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Drug Seized in Barpeta) ৷

বৰপেটা আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰ ধানাবান্ধা-গৰৈমাৰী অঞ্চলত অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক । উল্লেখ্য যে, বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছমুক্ত বৰপেটা চহৰ গঢ়াৰ বাবে সংকল্প লৈ এটাৰ পিছত আনটো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে(Assam Police Anti drug campaign) ৷ বৰপেটা সদৰ আৰক্ষীয়ে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈ অভিযান চলায় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ ৫ টা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীৰ এটাৰ পিছত আনটো অভিযান চলাই গৈছে যদিও ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলেও নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বাক্সা আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰত বৰপেটাৰোডত গুলীবিদ্ধ হৈছিল বিছা মিঞা নামৰ এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী(Suspected drug peddler injured in police firing) ৷

ইয়াৰ দুদিনৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলাই ৰমেশ চন্দ্ৰ বিশ্বাস নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Drug peddler nabbed in Assam's Barpeta) ৷ আৰক্ষীয়ে ৰমেশৰ পৰা ৮২ টা ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ লগতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা AS 07L 0461 নম্বৰৰ এখন HYUNDAI EON গাড়ীও জব্দ কৰিছে । সম্প্ৰতি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

