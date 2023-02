Published on: 1 hours ago

জোনাই,২৮ ফেব্ৰুৱাৰী: ২০২৪ চনৰ ভিতৰত প্ৰতিটো পৰিয়ালক পৰিষ্কাৰ নলৰ পানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰম্ভ কৰা হৈছে জল জীৱন আঁচনি । সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে বহু পৰিয়ালে লাভ কৰিছে জল-জীৱন আঁচনিৰ বিশুদ্ধ পানী । কিন্তু, এটুপি বিশুদ্ধ পানী সদায় সপোন হৈয়ে ৰ'ব নেকি অসম একাংশ লোকৰ বাবে ! জল জীৱন মিছনৰ (Jal Jeevan Mission in Assam) দৰে কেইবা হাজাৰ কোটি টকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কামো বাস্তৱায়িত হোৱাৰ পৰত কাৰ্যতঃ মুখ থেকেচা খোৱাৰ পৰিস্থিতিয়ে ৰাজ্যৰ সচেতন নাগৰিকৰ‌ মনত সৃষ্টি কৰিছে এই শংকাৰ ।

কিয়নো এখন ছবিয়ে এই প্ৰশ্নক বাৰুকৈয়ে সমীচিন কৰি তুলিছে । জোনাইৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে কেতিয়া লাভ কৰিব এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী (Drinking water problem at Jonai) । আদিম যুগৰ দৰে বালিত গাত খান্দি মাহ মাহ ধৰি অপৰিস্কাৰ পানী সেৱন আহিছে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তাৰি মাজ গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে (Drinking water crisis in Jonai) । যিটো সময়ত চৰকাৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ গাঁৱে গাঁৱে চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছে তেনে সময়তে গাঁওখনৰ প্ৰায় ১০ টাতকৈ অধিক পৰিয়ালে বালিচৰত গাঁত খান্দি মাহ মাহ ধৰি সেৱন কৰি আহিছে অপৰিস্কাৰ পানী (Drinking water issue in Jonai) ।

কোনোধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এই গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে বালিত গাঁত খান্দি এই পানী সেৱন‌ কৰাৰ ফলত মাজে সময়ে বিভিন্ন ৰোগেও দেখা দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক‌ বহু বাৰ আবেদন-নিবেদন কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে । এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বেও বহুবাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে যদিও আজিলৈকে দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ।

