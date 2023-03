যোৰহাট,২২ মাৰ্চ: স্ব-প্ৰতিভাৰে উজলিছে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ এগৰাকী কিশোৰী (Teenage painter in limelight) । নাম তেওঁৰ কাজল দাস । দেৰগাঁও সমষ্টিৰ নেঘেৰিটিং গাঁৱৰ ৰঞ্জন দাস আৰু মৰমী দাসৰ কন্যা কাজল দাস এতিয়া ৰাজ্যত আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ বিন্দু হৈ পৰিছে । কিশোৰী কাজল দাসে অসমীয়াৰ স্বাভিমান তথা জাতিৰ পৰিচয় গামোচাত অংকন কৰিছে ভগৱান বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰৰ প্ৰতিচ্ছবি (Dergaon girl in the limelight for painting on gamosa) ।

এই সমূহ চিত্ৰ অংকন কৰি কিশোৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে বিভিন্ন নামঘৰ আৰু মন্দিৰলৈ (Artist Kajol Das) । দুটা দিনত অৰ্থাৎ দিনে নিশাই অংকন কৰি দহখন গামোচাত অংকন কৰিলে ভগৱানৰ দশাৱতাৰৰ চিত্ৰ । উক্ত গামোচা প্ৰদান কৰিছে নুমলীগড় এক নং বৰপাক বৰ নামঘৰত আৰু বৰ্তমান বহু চিত্ৰ অংকন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন জনৰ পৰা অনুৰোধ লাভ কৰিছে কিশোৰী গৰাকীয়ে ।

শ্ৰীকৃষ্ণ দশাৱতাৰ লগতে অংকন কৰিছে শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাৰ বিভিন্ন ৰূপৰ প্ৰতিচ্ছবি । ফলত সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ বিন্দু হৈ পৰিছে কাজল দাস নামৰ কিশোৰী গৰাকী । বৰ্তমান কিশোৰীগৰাকীয়ে দেৰগাঁও কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয় প্ৰথম বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰি আছে । কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এইদৰে মৎস, কুৰ্ম, নৰসিংহ, বামন, পশুৰাম, হলিৰাম, বুদ্ধ, কল্কি, বৰাহ আৰু শ্ৰীৰাম অৰ্থাৎ দশাৱতাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাত খোদিত কৰি এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

