ৰহা, ১১ মাৰ্চ: আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহাৰ বাট পথ । ২০২২ বৰ্ষত দুটাকৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহাৰ বহু বাট পথে আজিও নেদেখিলে উন্নয়নৰ মুখ । আন কেইবাটাও পথৰ দৰে ৰহাৰ খাইগড়ৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত এটা অতি ব্যস্ত পথৰ বাবে যমৰ যাতনা ভুগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে(Damaged road in Raha) । বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও যাতায়তৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা একমাত্ৰ পথচোৱাই জ্বলা-কলা খুৱাইছে ৰাইজক(Demand for repair of road damaged in floods in Raha) ।

২০২২‌ বৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো বানে বিধ্বস্ত কৰা এই পথটোৰ অভাৱত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বান যোৱা প্ৰায় এটা বছৰ পাৰ হ'বৰ হ'ল অথচ আজিকোপতি নিৰ্মাণ নহ'ল পথটো । এই ক্ষেত্ৰত চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰিত ধৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হোৱা ৰহা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাসে(MLA Sachikanta Das) । আনহাতে পথটো সম্পকত কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ । স্থানীয় ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত এক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লৈ চৰকাৰলৈ জনাইছে আহ্বান ।

