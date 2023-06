যোৰহাট, 31 মে’: যোৰহাট বৰিগাঁও দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ ৷ বৰিগাঁও আৰু ৰয়েল ৰোড সংযোগী ভোগদৈ দলঙৰ তলত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো ৷ লগে লগে ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে (Jorhat Body recovered) ৷

মুখেৰে ফেন ওলাই থকা যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈ মৃত যুৱকজনক চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই (Body of a youth found in Jorhat) ৷

উল্লেখযোগ্য যে, আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ ঘাটি পুলিয়ে-পোখাই উৎখাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বেহা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উথ্থাপন হৈ আহিছে (Dead body of a young man found in Jorhat) ৷ আজি উদ্ধাৰ হোৱা যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল আৰু ড্ৰাগছৰ বাবেই এই যুৱকজনে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'ব লগা হ'ল বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ এইয়া হত্যা নে সাধাৰণ মৃত্যু সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তহে ওলাব (Dead Body Recovered of a Drug Addict Youth) ৷

