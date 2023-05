বৰপেটাৰোড,১৬ মে': ৪৭ সংখ্যক বৰপেটাৰোড সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ অন্তিম দিনা নিশা অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (Rangali Bihu Celebrate in Barpetaroad) । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰই । বিহু মঞ্চত এটাৰ পিছত আন এটা জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি গ'ল শিল্পীগৰাকীয়ে (Dance at concert of Asurjya Borpatra) ।

পিছে তাৰমাজতে দেখা গ'ল এক দৃষ্টিকটু দৃশ্য । শিল্পীগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে একাংশ উদণ্ড যুৱকে চোলা খুলি বৰষুণত তিতি অৰ্ধ উলংগ হৈ নৃত্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে (Asurjya Borpatra concert) । মাটিত চুঁচৰি বাগৰি, জঁপিয়াই খেপিয়াই, পেণ্ডেলত বগাই নাচিলে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে । উল্লেখ্য যে, ১৩ মে'ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল বৰপেটাৰোড সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনি ।

