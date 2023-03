Published on: 10 minutes ago

ওদালগুৰি,১৯ মাৰ্চ: ওদালগুৰিৰ ওৰাঙত চীল কৰা হ'ল ৭ টাকৈ ক্ৰেছাৰ মেছিন আৰু ২ দুটা ইটা ভাটা(Crusher Seized at Mazbaat in Udalguri) । যাক লৈ ক্ৰেছাৰ মেছিন আৰু ইটা ভাটা মালিকৰ মাজত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰময় অৱস্থা । নিয়ম বহির্ভূতভাৱে চলি থকা শিল ভঙা মেচিন আৰু ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান । এই অভিযানৰ সময়ত প্ৰশাসনে চীল কৰিলে বহুকেইটা শিল ভঙা মেছিনকে ধৰি ২টা ইটা ভাটা (Brick kilns seized in Rauta ) ।

অসম ষ্টন ক্ৰেছাৰ প্ৰতিষ্ঠা নীতি ২০১৩ অনুসৰি ক্ৰেছাৰ মেচিন আৰু ইটা ভাটাকেইটাৰ নাছিল কোনো বৈধ নথি পত্ৰ । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলা গোচৰৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত শনিবাৰে ওৰাঙত চীল কৰা হয় এইসমূহ ক্ৰেছাৰ মেছিন আৰু ইটা ভাটা । নিয়ম বৰ্হিভূতভাৱে চলি থকা এইসমূহ ক্ৰেছাৰ মেচিন আৰু ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে ওৰাঙৰ বিমল মাহাতো নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ২০১৯ বৰ্ষতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰুজু কৰিছিল এটা গোচৰ ।

বিমল মাহাতোৰ গোচৰ নম্বৰ আছিল PIL/08/2023 । এই গোচৰৰ ভিত্তিতে মাজবাট ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ওৰাং মৌজাৰ গৰুবন্ধা গাঁৱৰ Orang Brick Kiln Industry, Orang Brick Factory আৰু Sunil Kumar Jain Stone Crusher, M/S Dhansiri Stone Crusher Industry, H/M Enterprise, M/S Prabhu Agarwalla Construction, Narzary Stone Crusher, Dhansiri Stone Crusher আৰু Niky Stone Crusher Industry নামৰ ৭ টাকৈ ক্ৰেছাৰ মেছিন আৰু ২‌‌টা ইটা ভাটা শনিবাৰে চীল কৰে মাজবাট ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া উৎপল কুমাৰ ডেকাই ।

বছৰ-বছৰ ধৰি কোনো বৈধ নথি পত্ৰ অবিহনে কাৰ আশীৰ্বাদত চলি আছিল এইসমূহ ক্ৰেছাৰ মেচিনৰ লগতে ইটাভাটা ? যিসমূহ শিল ভঙা মেচিন আৰু ইটা ভাটাই পালন কৰা নাছিল চৰকাৰৰ কোনো নীতি নিৰ্দেশনা । উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্ৰ ওদালগুৰি জিলাখনতে বৰ্তমানো চলি আছে নীতি বৰ্হিভূত এনেবোৰ শিল ভঙা মেচিন আৰু ইটা ভাটা । অবৈধভাৱে চলি থকা শিল ভঙা মেচিন আৰু ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে ? সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ’ব লক্ষ্যনীয় ৷

