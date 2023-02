Published on: 22 hours ago | Updated on: 7 hours ago

মৰাণ, ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল যাতে, অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে (Assam govt Arunoday scheme) । কোনেও এই আঁচনি ৰূপায়ণত স্বজন-তোষণৰ নীতি লৈ ল'ব নোৱাৰিব বুলিও কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পাচতো সোণাৰিত অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে (scam in Arunoday scheme in Sonari) । প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা দলীয় কৰ্মকর্তাই লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সোণাৰিত ।

যাৰ বাবে কোলাত কেঁচুৱা লৈ সোমবাৰে অৰুণোদয় আঁচনি বঞ্চিত শতাধিক মহিলাই জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদ জনাবৰ বাবে ওলাই আহে (Arunoday deprived women protest in sonari) । চৰাইদেউ উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ সন্মুখত এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাসকলে মুকলিকৈ নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে, চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত সোণাৰিস্থিত জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে শতাধিক মহিলাই । প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল লোকক আঁচনি বিতৰণ কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে মহিলাসকলে (Corruption in Arunoday scheme at Sonari) ।

লগতে শীঘ্ৰে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক দাবী উত্থাপন কৰে মহিলাসকলে । ইয়াৰ অন্যথা আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে হিতাধিকাৰীসকলে । অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, সোণাৰিত পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৮ নং ৱাৰ্ডৰ দৰিদ্ৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰী দৰমহা লাভ কৰা একাংশ লোকে এই সুবিধা লাভ কৰিছে । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলে ৰাইজক বিচাৰি যায় বুলিও ক্ষোভ উজাৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিগত অভাৱ পূৰণৰ বাবে আৰু চিকিৎসাৰ খৰচৰ বাবে অসম চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাচতেই এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল (CM Himanta Biswa Sarma) । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যৰ সকলো দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মহিলাক সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম ।

