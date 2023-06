নিউজ ডেস্ক, 8 জুন : মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱা প্ৰায় 7.30 মিনিটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়া কুমাৰীয়ে (Priya Kumari death news)৷ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ দ্রুতবেগী স্কুল বাছৰ তলত চেপা পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ স্কুটীৰে বায়েকৰ সৈতে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই AS 01 PC 7411 নম্বৰৰ স্কুল বাছখনৰ পিচ চকাৰ তলত সোমাই পৰে প্ৰিয়া (Student being hit by a school bus in guwahati ) ।

লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল প্রিয়া । ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাচতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল (CCTV visual of Priya Kumari accident )৷ ইয়াৰ পিচতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ৰ চিচিটিভিৰ ফুটেজ ৷ চিচিটিভিৰ ফুটেজটোত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে যে পথৰ কাষতে জাইকাই খান্দি থোৱা গাঁতটোৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই স্কুটীখন বাগৰি পৰাত বাছখনৰ তলত সোমাই পৰে প্ৰিয়া (Priya Kumari ghy accident) ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিচতে জিলা উপায়ুক্তই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি লগে লগে উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশানুসৰি গাঁত পুতিছে GMDA এ ৷

