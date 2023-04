মৰাণ, 5 এপ্ৰিল: উজনি অসমত এতিয়াও সক্ৰিয় গাড়ী চোৰ চক্ৰ ৷ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ চোৰৰ পৰা সাৰি নগ'ল চক্ৰ বিষয়াৰ চৰকাৰী গাড়ী ৷ চোৰে চুৰি কৰি নিলে টিংখাং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ বলেৰ' গাড়ী (Car Stolen In Moran) ৷

মৰাণৰ লাচিত নগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা ৰাতি চোৰে বৰষুণৰ সুযোগ বুজি গেটৰ তলা ভাঙি চুৰি কৰি নিয়ে টিংখাং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া কৌস্তভ কলিতাৰ চৰকাৰী বলেৰ' গাড়ীখন ৷ বলেৰ' গাড়ীখনৰ নম্বৰ AS 06 Y 6068 (Car Theft in Moran)। ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চক্ৰ বিষয়া গৰাকীয়ে ৷ বিষয়া গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি নিশা কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহি গাড়ী খন ভাড়াঘৰৰ চৌহদত থোৱাৰ পাছতে চোৰে লৈ যায় ৷ ইতিমধ্যে মৰাণ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত (Govt Officers Car Theft in moran) ৷