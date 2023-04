কামপুৰ,৭ এপ্ৰিল: বিগত দুটা মাহ ধৰি নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ সন্ত্ৰাস (Theft at Kampur) ৷ বাসগৃহ, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, মন্দিৰ আদিত নিতৌ সংঘটিত হৈ আহিছে চুৰিৰ ঘটনা ৷ নিশা কামপুৰৰ পশ্চিম কাৱৈমাৰীত পুনৰ সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড । পিছে এইবাৰ চোৰৰ ৰূপত ভাগিন ৷ ভাগিনৰূপী চোৰে লুটিলে মোমায়েকৰ দোকান (Burglary at shop in Kampur) ।

বিপুল ৰাজখোৱা নামৰ লোকজনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰে চলালে লুটপাট (Theft at shop in Kampur) । চোৰে লুটি লৈ গ'ল নগদ পোন্ধৰ হাজাৰ টকাসহ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী । কেৱল ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি ভাগিনৰূপী চোৰে দোকানৰ ভিতৰত লিখি থৈ গ'ল মামা আমাক বেয়া নাপাবা ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত কামপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও ভাগিনৰূপী চোৰৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

