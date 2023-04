জোনাই, ১৯ এপ্ৰিল : ৰাষ্ট্ৰীয় নৱ প্ৰৱৰ্তন প্ৰতিষ্ঠা ভাৰতৰ দ্বাৰা নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় ভৱনত আয়োজন কৰা হয় উদ্ভাৱন আৰু উদ্যোগ মহোৎসৱ (Festival of Innovation and Entrepreneurship) ২০২৩ বৰ্ষৰ ১১ সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক প্ৰতিযোগিতা ৷ সেই উপলক্ষে প্ৰগতিশীল কৃষকৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানত অসমৰ তিনিগৰাকী নৱ প্ৰৱৰ্তকে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অৰ্জন কৰে (Assam Entrepreneur awarded in national Innovation Festival) ৷

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰি ভাৰতৰ সৰ্বমুঠ ৪৩ গৰাকী নৱ প্ৰৱৰ্তকক প্ৰদান কৰে এই বঁটা ৷ ধেমাজি জিলাৰ ডিমৌৰ প্ৰগতিশীল কৃষক বুধেশ্বৰ পামে সহজভাৱে নাৰিকল পাৰিবপৰা যন্ত্ৰ আৰু এৰীপলু উলিয়াব পৰা যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ধেমাজি জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ আৰু টিএমপিকে, টিএমএমকেয়ে আদৰণি জনায় বুদ্ধেশ্বৰ পামেক (Budheswar Pame of Dhemaji awarded national Innovation award) ৷

এইগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক তথা নৱ প্ৰৱৰ্তক বুধেশ্বৰ পামে আৰ্থিক দিশত চঞ্চল যদিও একক প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে ২২টা কৃষকৰ সঁজুলিৰ যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে । অনাগত দিনত বুধেশ্বৰ পামে কৃষকৰ বাবে খেতিৰ আলিবন্ধা যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । উল্লেখ্য যে, তৃণমূল স্তৰৰ অভিনৱ আবিষ্কাৰ তথা নৱ প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰবোধ শাসন যোগাবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নৱ প্ৰৱৰ্তন প্ৰতিষ্ঠানে এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি আহিছে ৷