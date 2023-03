Published on: 29 minutes ago

চিৰাং, ১৬ মাৰ্চ: চিৰাং জিলাৰ থাইকাঝোৰাত বুধবাৰে বিপিএফে পদযাত্ৰা কৰি বিটিচি ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় (Rally of BPF at Chirang)। চিৰাঙৰ ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ থাইকাঝোৰাত বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিপিএফে এই পদযাত্ৰা কৰে । পদযাত্ৰাৰ অন্তত এক মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে (Hagrama Mohilary in BPF Rally)। এই সভাত ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰে । বিপিএফে অকলেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি কয় দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পুনৰ কয় যে এই পদযাত্ৰাৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । বিটিচি ৰক্ষাৰ বাবে বিপিএফে এইদৰে পদযাত্ৰা কৰা বুলি কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । তেওঁ উক্ত পদযাত্ৰাত ৰাইজৰ বিপুল সহাৰি লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে ।

ইপিনে,হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে শৰণীয়া কছাৰী সকলৰ জনজাতি মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কবলগীয়া একো নাই বুলিও মন্তব্য় কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাখন সম্বোধন কৰি মহিলাৰীয়ে আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফক দলক আদৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় । অন্যথা বিটিচি ৰক্ষা নপৰে বুলিও কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

