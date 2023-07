গুৱাহাটী ৩ জুলাই: গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । চাৰিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে বশিষ্ঠ কালীবাৰীৰ এজন যুৱক। চাৰিদিনৰ পূৰ্বে সন্ধিয়াৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল প্ৰণৱ দাস নামৰ যুৱকজন । তাৰ পিচৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ২৯ বছৰীয়া প্ৰণৱ দাস । আনহাতে প্ৰণৱ দাস নামৰ যুৱজনে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ গৈছে এখন চিঠি ৷ চিঠি উল্লেখ কৰা আছে ' I am sorry that I am huge disappointment to Everyone. I quit ৷’’

উল্লেখ্য যে মোবাইল ফোনৰ লগতে পৰিচয় পত্ৰ আৰু আন আন নথি পত্ৰ বেগত ভৰাই ঘৰতেই থৈ গৈছে সন্ধানহীন প্ৰণৱ দাসে । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে প্ৰণৱ দাসৰ পৰিয়ালে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে প্ৰণৱ দাসৰ সন্ধান পালে ৬০০০৬-৪৩৭৮৭ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে।

