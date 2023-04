টীয়ক, 17 এপ্ৰিল : আজি ব’হাগৰ তৃতীয়টো দিন (Third day of Bohag) । সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া ৰঙালীৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে । ইফালে ব’হাগৰ বিহু বুলি ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছিল ৷ বিহুৰ পাচত আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে বিদ্যালয় খোলাৰ প্ৰথমটো দিন । সেয়ে টীয়কৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিক্ষক-কৰ্মচাৰীসকলে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছে বিদ্যালয়লৈ (Bohag Bihu at Jyoti Vidyapith)।

সকলোৱে বিদ্যালয়ৰ নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে প্ৰাৰ্থনা সভাত জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইপিনে প্ৰাৰ্থনা সভাৰ পাচতেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গুৰু সেৱা কৰিয়ে শ্ৰেণী কোঠালৈ প্ৰৱেশ কৰিছে । বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, আজি বিদ্যালয়খনত চাৰিটাকৈ পাঠদান সম্পন্ন হোৱাৰ পাচত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ৰ বাকৰিতে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব (Bohag Bihu celebrates at Jyoti Vidyapith in Teok) ৷

লগতে পঢ়ক : Rangali Bihu of Assam : ব’হাগতেই আছে চহা জীৱনৰ প্ৰাণ