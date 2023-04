ডিব্ৰুগড়, 27 এপ্ৰিল: মৰাণৰ ধেমেচীত ঘোং পিঞ্জৰাবদ্ধ ৷ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে বুধবাৰে দিনৰ ভাগতে ধেমেচীৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ সমীপত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত সন্ধিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় ঘোংটো ৷ অঞ্চলটোত বহুদিনৰ পৰা ঘোংটোৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি বহু পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ভক্ষণ কৰি আহিছিল (Black Panther Caged in Moran) ৷ অৱশেষত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি অহা ঘোংটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় ৷ বৃহৎ আকৃতিৰ ঘোংটো চাবলৈ ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় (Black Panther Trapped at Dhemechi in Moran) ৷

আনহাতে বুধবাৰে দিনৰ ভাগত লাহোৱালৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত পাত তুলি থকা অৱস্থাত মহিলা শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰে এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকীয়ে ৷ মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে নাহফুটুকীটোৱে ৷ নাহফুটুকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলা শ্ৰমিকগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Woman attack by Leopard at Lahowal in Dibrugarh) ৷

লগতে পঢ়ক: Kaliabar tiger terror news: কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বনৰজাৰ যাত্ৰা