জোনাই, ৪ মাৰ্চ: চৰকাৰে ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়নৰ কথা কয় যদিও অধিকাংশ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নয়ন হ’বলৈ আজিও বহু বাকী । কৰবাত যদি পথ নাই, আন কৰবাত আকৌ বিদ্যুৎ সংযোগ অবিহনেই বছৰৰ পাছত বছৰ পাৰ হৈছে । ৰাজ্য় চৰকাৰে বিদ্যুৎ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰি থকা সময়তে বিদ্যুৎ বিভাগৰ এক আজৱ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত । বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাৰ পূৰ্বেই মানুহৰ ঘৰলৈ আহিল বিল (Electricity Departments strange case at Jonai) । বিদ্যুৎ সংযোগ নকৰাকৈয়ে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ মাহে ৯০০ টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুতৰ বিল অহাত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ।

জোনাইৰ চেঙাজান গোৱালা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে আজৱ ঘটনা (Wrong Electricity bill in Jonai)। জানিব পৰা মতে, দুবছৰ আগতে সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে চেঙাজান গোৱালা গাঁৱত চিলাপথাৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ অধীনত বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে খুটা আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগ কৰিছিল । কিন্তু আজি দুবছৰ উকলি যোৱাত বিদ্যুতৰ খুটাবোৰ হাউলি যোৱাৰ লগতে তাঁৰবোৰ ৰাস্তাই ঘাটে বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ পৰা ৰৈছে (Bill before electricity connection in Jonai)।

তদুপৰি একেটা বছৰতে বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰও সংগ্ৰহ কৰে বিভাগটোৱে (Public react against APDCL bill) । কিন্তু আজি দুবছৰ কাল উকলি যোৱাৰ পাছতো বিদ্যুৎ বিভাগে সংযোগ কৰা নাই বিদ্যুৎ। ইয়াৰ বিপৰীতে বিদ্যুৎ সংযোগ নকৰাকৈয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালত প্ৰতি মাহে ৫০০ টকাৰ পৰা ৯০০ টকা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ বিল অহাক লৈ অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । গতিকে অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিভাগটোৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰি বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে ।

