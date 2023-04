নলবাৰী, 9 এপ্ৰিল: কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ আধিয়াৰপাৰাত শনিবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুটাকৈ বাইক চোৰ (Bike lifter arrested) ৷ কিছুদিন পূৰ্বে মহানগৰীৰ ফটাশিলৰ পৰা চুৰি হৈছিল তিনিখনকৈ বাইক ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছিল আৰক্ষীৰ তদন্ত (Bike lifter arrested in Kamrup) ৷ চুৰি হোৱা বাইক কেইখনৰ গৰাকীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে ফটাশিল আৰক্ষীয়ে কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ আধিয়াৰপাৰাৰ পৰা দুটা বাইক চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আটকাধীন চোৰ কেইটা ক্ৰমে ৰূপচান্দ আলী আৰু তহিদ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে (Bike lifter arrested with Bike in Nalbari) ৷

ধৃত চোৰ দুটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ফটাশিল আৰক্ষী আৰু নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ আদাবাৰী পহৰা চকীৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চুৰি হোৱা বাইককেইখন নলবাৰীৰ ২ নং লোহাৰকাঠাৰ আব্দুল আলীৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰে । কিন্ত আৰক্ষী যোৱাৰ উমান পাই আন এটা চোৰ আব্দুল আলীয়ে পলায়ন কৰে ৷ উদ্ধাৰ হোৱা বাইককেইখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে AS 21 A 9018 , AS 01 BR 2101 আৰু AS 01 DF 8335 ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে (Stolen bike recovered at Nalbari) ৷