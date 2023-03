কলিয়াবৰ, ২৭ মাৰ্চ: ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমবাসী (Preparation of Rongali Bihu in Assam)। বাপতিসাহোন ব'হাগ বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে বিহু নাচৰ আখৰাৰ লগতে কৰ্মশালা (Bihu Workshop at Kaliabor)। ৰাজ্য়ৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰতো বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

পশ্চিম কলিয়াবৰত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত বিহুৰে নাচনীক নচুৱালে কৃষ্ণমণি নাথে (Singer Krishnamoni Nath)। এক মুকলি বিহু সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ’ল কলিয়াবৰৰ ভোমোৰাগুৰি ক্ৰীড়াংগনত । ৯ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালাৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে । বিহু কৰ্মশালাৰ অন্তিমটো দিনত বিহু গায় জীপাল কৰিলে বিশিষ্ট গায়ক কৃষ্ণমণি নাথে । ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চেৱত কেইবা শতাধিক যুৱতীৰ লগতে কণ-কণ শিশুৱে নাচিলে বিহু ।

পশ্চিম কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু পুবেৰুণৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা । গায়ক-গীতিকাৰ ৰবীন বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব‍্যক্তিৰ উপস্থিতিত সামৰণি পৰে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালাৰ ।

লগতে পঢ়ক:Assam Arunachal Border Issue: সমাধান হ'ব অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা: বিধায়ক কাংগং টাকু